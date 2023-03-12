Şarkıcı Lara evlendi!

'Adam Gibi Adam', 'Katmer Katmer', 'Allah Versin' ve 'İhanetin Bekçisi' şarkılarıyla hafızalara kazınan, geçirdiği estetik operasyonlarla zaman içinde bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Lara 3'üncü kez mutluluğa 'evet' dedi.Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan ve sahne adı Lara ile tanınan ünlü müzisyen, daha önce Okan Mordal ve Selahattin Ergüder ile iki evlilik yapmıştı. Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girdi.2005 yılında yayınladığı "Adam Gibi Adam" albümüyle adından söz ettiren ve son dönemde yüzündeki büyük değişimle gündeme gelen şarkıcı Lara muradına erdi. 7 Mart günü evlenen çift müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.Gelinlikli karelerini Instagram sayfasından paylaşan Lara gönderisine, ''Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum @mehdikarimi_7 ❤️ 07.03.2023'' notunu düştü.Aralarında Levent Dörter, Safiye Soyman, Aslı Hünel, Tuğba Altıntop, Seda Sayan, Seda Üren, Nadide Sultan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden tebrik mesajları yağdı.