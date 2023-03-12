Çağla Şikel: Çok mutluyuz

Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te sonlandıran model Çağla Şıkel'in, avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İlişkisini dolu dizgin sürdüren ikili, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz haftalarda Edis Görgülü (32) ile aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel’e, "Ne zaman yanınızda birisini göreceğiz?" sorusu yöneltilmişti. "Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz” diyen tescilli güzel, "Birliktelik yaşadığım zaman saklamam. Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" ifadelerini kullanmıştı.



"ASLA SAKLANMAM"



Yıllardır adının sürekli birileriyle yazıldığı hatırlatılan Şıkel, "Yanınızda kimseyi göremiyoruz?" yorumu üzerine, "Evet, demek ki olmuyordur" karşılığını vermişti. Basın mensuplarının "Bizler mi görüntüleyemiyoruz sizi?" sorusunu ise "Öyle bir şey yok. Asla saklanmam" şeklinde cevaplamıştı.



Çağla Şıkel, önceki haftalarda ise Kuruçeşme’de kameralara yansımıştı. Uzun zamandır adı aşk dedikodularına karışan ancak bunları yalanlayan Şıkel, bu kez yalanlamamış ve avukat Nail Gönenli ile birlikte ünlü bir mekanda eğlenmişti.



TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİLER



Çift, daha sonra yine İstanbul gecelerinde görüntülenmişti. Önce Emirgan’da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, ardından avukat Nail Gönenli’nin Arnavutköy’deki evine girerken görüntülenmişti.



"EVİN İÇİNE KADAR GELMEZSİNİZ HERHALDE"



Muhabirlerin aşk soruları karşısında Gönenli, “Teşekkür ederim. İyi geceler” demekle yetinmişti. Gönenli daha sonra sitem ederek; “Evimize giriyoruz. Evin içine kadar da gelmezsiniz herhalde” demişti. İkili, ardından Gönenli’nin evine girmişti.



"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"



Manken Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisi tam gaz devam ediyor. Sevgililer, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının, "Çağla Hanım uzun yıllar sonra bir ilişkiye başladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Mutluyuz" diyerek sevgilisi ile oradan ayrıldı.