'Yakında yeni proje yok'

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden İsmail Ege Şaşmaz, "Yakında yeni proje yok" açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla beraber bir restoranda akşam yemeği de yedi.

Barış Akarsu'nun hayatının konu edinildiği filmde başrol olarak izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan İsmail Ege Şaşmaz, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.



YAKINDA YENİ PROJESİ OLMADIĞINI AÇIKLADI



Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu Şaşmaz, yakın tarihlerde önünde proje olmadığını ve yeni projeler için beklediğini ifade etti. İsmail Ege Şaşmaz röportajın ardından mağazaları dolaştı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla beraber bir restoranda akşam yemeği de yedi.