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Normalleşen insanlara sert tepki!

Kurucusu olduğu dernekle deprem bölgelerindeki çocuklar için anaokulu yaptırmaya hazırlanan Gülben Ergen, insanların normalleşerek sık sık paylaşım yapmasına isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda normalleşemediği söyleyen Ergen, "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum" dedi.

Ekleme: 11.03.2023 - 23:11 Güncelleme: 11.03.2023 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından yaptığı bağışlarla dikkat çeken Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye derneğiyle depremin yaşandığı illere anaokulu yaptıracak. Şarkıcı, depremin ardından normalleşilerek paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi.

"NORMALLEŞMEYE ADAPTE OLANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak normalleşerek günlük hayatlarından paylaşım yapan kişilere tepki gösteren Gülben Ergen, "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum! Nefret hayatımda düşmanıma bile hissetmediğim, bana ait olmayan bir duygu. Ama bu dönemde yatışmayan öfkemle, içselleştirdiğim acımla birlikte çok net hissediyorum! Hayata geri dönebilmeyi son derece gerekli bulurken henüz buna hazır hissetmiyor ve başaramıyorum. Normalleşmeye sürecine adapte olan herkesi tebrik ederken, bunu gözüme sokulmasını istemiyorum. Yaşa ama paylaşmayıver" dedi.

Normalleşen insanlara sert tepki!
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