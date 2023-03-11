Melek Mosso'dan evlilik yolunda ilk adım

2021 yılında tanışan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın aşkı doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı.Serkan Sağdıç, sevgilisi Melek Mosso'ya evlilik teklifi etti. 34 yaşındaki şarkıcı da bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. Arkadaşları, çifti evlilik teklifi sırasında kayda aldı ve o anın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.Sağdıç, Mosso'nun 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan çiftin arkadaşları kısa sürede aşka dönüşmüştü.Kasım 2022'de Melek Mosso ile yıl dönümlerini kutlayan Serkan Sağdıç, şu ifadeleri kullanmıştı:'Seninle 'iyi'kilerim o kadar çoğaldı ki. Eş zamanlılıktaki eş ruhum. Benim için zaman gibisin sevgilim. Günler geçtikçe güzelleşen. Seninle ilgili her tarih benim için çok özel. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Yıllar geçtikçe daha çok büyüsün sevgimiz ve saygımız. İyi ki geldin. Seni seviyorum.'