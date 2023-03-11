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Melek Mosso'dan evlilik yolunda ilk adım

Şarkıcı Melek Mosso, 'Kirpiklerin' parçasının klip çekiminde tanışarak aşk yaşamaya başladığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç'ın evlilik teklifini kabul etti. İkilinin teklif esnasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Ekleme: 11.03.2023 - 17:20 Güncelleme: 11.03.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında tanışan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın aşkı doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, evlilik yolunda ilk adımı attı.

İŞTE O AN

Serkan Sağdıç, sevgilisi Melek Mosso'ya evlilik teklifi etti. 34 yaşındaki şarkıcı da bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. Arkadaşları, çifti evlilik teklifi sırasında kayda aldı ve o anın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR

Sağdıç, Mosso'nun 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan çiftin arkadaşları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

'SENİNLE İLGİLİ HER TARİH ÇOK ÖNEMLİ'

Kasım 2022'de Melek Mosso ile yıl dönümlerini kutlayan Serkan Sağdıç, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Seninle 'iyi'kilerim o kadar çoğaldı ki. Eş zamanlılıktaki eş ruhum. Benim için zaman gibisin sevgilim. Günler geçtikçe güzelleşen. Seninle ilgili her tarih benim için çok özel. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Yıllar geçtikçe daha çok büyüsün sevgimiz ve saygımız. İyi ki geldin. Seni seviyorum.'

Melek Mosso'dan evlilik yolunda ilk adım

Melek Mosso'dan evlilik yolunda ilk adım


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