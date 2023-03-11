Oyuncu Demet Evgar rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor.Bir diğer yandan ünlü oyuncu özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 6 yıldır yaşadığı büyük aşkı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturan Evgar, takiplerini mutlu etmişti.Demet Evgar, nikahından birkaç hafta sonra da kına gecesi düzenleyerek farklı bir konseptle yeniden gündeme geldi. Kutlamada konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşamıştı.Özel hayatında ani değişimleri yaşayan oyuncu büyük bir heyecanla beklediği kızını 18 Ağustos tarihinde kucağına aldı. Demet Evgar ve Levent Babataş çifti bebeklerine Mavi adını verdi. Doğumunun üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen ünlü oyuncu kızını paylaşmamıştı.Demet Evgar, sevenlerinin merakla beklediği kızıyla ilk kez görüntülendi. 7 aylık bebeklerini Ulus'ta doktor kontrolüne götüren çift, daha sonra AVM'ye giderek evleri için alışveriş yaptı. Ünlü oyuncunun kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunu yaptı.