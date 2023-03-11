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İzzet Yıldızhan: Oğlumu askere yolladım

Üç farklı kadından dokuz çocuğu olan İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Mustafa'yı askere gönderdi. Yola çıkmadan önce oğlunu kendi elleriyle tıraş eden 59 yaşındaki türkücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldızhan, vatani görevini yerine getiren oğlu hakkında konuştu.

Ekleme: 11.03.2023 - 00:32 Güncelleme: 11.03.2023 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, 'Yüzyılın felaketini yaşadık. 11 ilimizin yaralarını tüm ülke olarak sarmaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifa, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.

İzzet Yıldızhan: Oğlumu askere yolladım

'VATANA MİLLETE HAYIRLI EVLAT'

Geçtiğimiz günlerde askere gönderdiği büyük oğlunun saçlarını kendi elleriyle kesmesi çok konuşulan İzzet Yıldızhan, 'Mustafa'nın saçlarını ellerimle kestim. Vatana millete hayırlı bir evlat olarak askere yolladım' açıklamasında bulundu.

'BÜYÜK BİR HATIRADIR BU OĞLUM'

Oğlunu tıraş ederken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan türkücü, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Allah her babaya bu zamanı yaşatsın. Oğlumu elimle askere teslim edeceğim. Kısa dönem gidiyor ama herkes bu duyguyu yaşasın. Oğlumun askerlik tıraşı... İnşallah diğer oğullarımın da askerliğini nasip etsin. Hepsinin askerlik tıraşlarını kendi ellerimle yapayım. Büyük bir hatıradır bu oğlum. Ben dünyadan yok olsam bunlara bakarak anıları tazeleyeceksiniz. Güzel anılar bunlar. Allah size de çocuklarınızla aynı şekilde yaşatsın.

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