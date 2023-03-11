İzzet Yıldızhan: Oğlumu askere yolladım

İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, 'Yüzyılın felaketini yaşadık. 11 ilimizin yaralarını tüm ülke olarak sarmaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifa, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.'VATANA MİLLETE HAYIRLI EVLAT'Geçtiğimiz günlerde askere gönderdiği büyük oğlunun saçlarını kendi elleriyle kesmesi çok konuşulan İzzet Yıldızhan, 'Mustafa'nın saçlarını ellerimle kestim. Vatana millete hayırlı bir evlat olarak askere yolladım' açıklamasında bulundu.'BÜYÜK BİR HATIRADIR BU OĞLUM'Oğlunu tıraş ederken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan türkücü, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:Allah her babaya bu zamanı yaşatsın. Oğlumu elimle askere teslim edeceğim. Kısa dönem gidiyor ama herkes bu duyguyu yaşasın. Oğlumun askerlik tıraşı... İnşallah diğer oğullarımın da askerliğini nasip etsin. Hepsinin askerlik tıraşlarını kendi ellerimle yapayım. Büyük bir hatıradır bu oğlum. Ben dünyadan yok olsam bunlara bakarak anıları tazeleyeceksiniz. Güzel anılar bunlar. Allah size de çocuklarınızla aynı şekilde yaşatsın.