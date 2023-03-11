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Beyaz Gazete
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İlişkiyi ilan etti!

Afra Saraçoğlu ile kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu'nun Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri doğruladı. Çiçek, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.

Ekleme: 11.03.2023 - 16:14 Güncelleme: 11.03.2023 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda bitirdiklerini ortak bir açıklama ile duyurdu. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile Zekariyeköy'deki bir mekanda baş başa sohbet ederken görüntülendi. Aşk iddialarının ardından Deniz, sessizliğini bozdu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ MERT YAZICIOĞLU İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Güzel oyuncu Deniz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Magazin gazetecilerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayarak 'Birbirimizi tanıma aşamasındayız' dedi.
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