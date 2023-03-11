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Haluk Levent depremzede genci işe aldı!

Kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesindeki yardım çalışmalarına devam eden Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir gence sahip çıktı. Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cemil Yurtseven'in, yardımcısı olarak işe başladığını duyurdu.

Ekleme: 11.03.2023 - 00:15 Güncelleme: 11.03.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu.

Haluk Levent depremzede genci işe aldı!

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesine yönelik yardım çalışmalarıyla takdir toplayan Haluk Levent, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Haluk Levent depremzede genci işe aldı!

"DEPREMZEDELERE İSTİHDAM SAĞLAYALIM"

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da sıkça adından söz ettiren Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden Cemil Yurtseven adlı bir gence sahip çıktı.

Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. Ahbap'ta da iki depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi.

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