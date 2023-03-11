Dilan Çiçek Deniz'den sürpriz proje...

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Güzel oyuncu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda yemek eşliğinde toplantı gerçekleştirdi.

Yakın zamanda sürpriz bir projede yer alacağı müjdesini veren Dilan Çiçek Deniz, henüz netleşen bir durum olmadığı için detaylı açıklama yapmaktan kaçıntı.



Neşeli ve samimi halleriyle dikkat çeken, tarzıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, hem fotoğraf çektirdi hem de ayaküstü sohbet etti.