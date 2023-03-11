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Didem Uzel'den nostaljik paylaşım...

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nü bitirdikten sonra 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Didem Uzel, Ebru Ürün'ün ardından ikinci seçilmişti. Modellik ile başlayan kariyerine oyuncu olarak devam eden, evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Uzel, sosyal medyada 1999'da çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 11.03.2023 - 00:21 Güncelleme: 11.03.2023 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Selim Sarı ile 2012 yılında dünyaevine girdikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Didem Sarı, yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdürmeye başladı. Oğlu Leo Aslan'ı 2016'da kucağına alan ünlü isim, koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'ye geri döndü.

Didem Uzel'den nostaljik paylaşım...

Bir dönemin gözde mankeni, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Uzel, Instagram hesabından yayınladığı 24 yıl önce çekilen fotoğrafı ile binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Didem Uzel'den nostaljik paylaşım...

'BEN BURADA 28 YAŞINDAYIM'

Geçmişi yâd eden Didem Uzel, nostaljik gönderisine şu mesajı yazdı:

30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim. Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde. 1999... Tbt... Not: TGRT zamanı hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları. Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30'lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim.

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