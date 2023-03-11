Depremzedeler için şarkı söyledi

Konserden elde ettiği geliri afet bölgesindeki kadınlara destek vermek için kullanılmak üzere Mor Çatı’ya bağışlayan Melike Şahin'e; sahnede yakın dostları Gazapizm, Fotini, Emre Malikler ve Peradiensamble de eşlik etti.Sanatçı, konser sırasında Osmaniye’den depremzede bir hayranının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj üzerine Sezen Aksu’nun 'Dua' parçasını tüm depremzedeler için hayranları ile birlikte söyleyerek, salonda duygu fırtınası yaşattı.Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde konserin duyurusunu, “Dilerim ki bu konser, bu kavuşma, bizlere bir nebze de olsa iyi gelir; bu zor zamanlarda azıcık da olsa nefes almamızı sağlar” sözleriyle paylaşmıştı.