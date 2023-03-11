Depremzedeler için şarkı söyledi
Melike Şahin, 10 Mart Cuma akşamı Volkswagen Arena’da, 11 ilimizde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası afet bölgesindeki kadınlara destek vermek için sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı binlerce hayranı yalnız bırakmadı.
Konserden elde ettiği geliri afet bölgesindeki kadınlara destek vermek için kullanılmak üzere Mor Çatı’ya bağışlayan Melike Şahin'e; sahnede yakın dostları Gazapizm, Fotini, Emre Malikler ve Peradiensamble de eşlik etti.
Sanatçı, konser sırasında Osmaniye’den depremzede bir hayranının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj üzerine Sezen Aksu’nun 'Dua' parçasını tüm depremzedeler için hayranları ile birlikte söyleyerek, salonda duygu fırtınası yaşattı.
"DİLERİM Kİ BU KONSER BİR NEBZE DE OLSA İYİ GELİR"
Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde konserin duyurusunu, “Dilerim ki bu konser, bu kavuşma, bizlere bir nebze de olsa iyi gelir; bu zor zamanlarda azıcık da olsa nefes almamızı sağlar” sözleriyle paylaşmıştı.
Sanatçı, konser sırasında Osmaniye’den depremzede bir hayranının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj üzerine Sezen Aksu’nun 'Dua' parçasını tüm depremzedeler için hayranları ile birlikte söyleyerek, salonda duygu fırtınası yaşattı.
"DİLERİM Kİ BU KONSER BİR NEBZE DE OLSA İYİ GELİR"
Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde konserin duyurusunu, “Dilerim ki bu konser, bu kavuşma, bizlere bir nebze de olsa iyi gelir; bu zor zamanlarda azıcık da olsa nefes almamızı sağlar” sözleriyle paylaşmıştı.