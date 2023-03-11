Demet Şener: Evlat edinmek istemiştim

Türkiye'yi yasa boğan depremler hakkında konuşan Demet Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz" dedi. Koruyucu aile programı ile evlat edinebileceğini belirten iki çocuk annesi Şener, "1999 depreminde yaşım daha küçüktü, gençtim. O zaman bile evlat edinmeyi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı

Demet Şener, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Elinde tuttuğu dosyaları gazetecilere açıklayan 45 yaşındaki emekli manken, "İrem (Kutluay) biraz hasta, onu doktora getirdim. Önemli bir şeyi yok, gribal enfeksiyon" dedi.



"AKLIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE"



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Moraller bozuk, aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Afet bölgesine gitmedim ama gitmek istiyorum. Gitmeden de elimden geldiği kadarıyla ne gerekiyorsa yapıyorum" ifadelerini kullandı.



"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"



Depremden çok etkilendiğini vurgulayan Şener, "Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor ama insan anne olunca ya da insanı duyguları yüksek olunca empati yeteneği yüksek olunca, o görüntülerde kahrolmamak mümkün değil. O yüzden o küçücük çocuklar, anne, babaların hali tarif edilemeyecek şeyler. Ne söylense az" diye konuştu.



"EVLAT EDİNEBİLİRİM"



Koruyucu aile programı için evlat edinebileceğini belirten emekli manken, "Ne gerekiyorsa düşünürüm. Neden olmasın? Hepimiz bir cana yardım etsek ne kadar güzel anlamlı şeyler. 1999 depreminde yaşım daha küçüktü, gençtim. O zaman bile evlat edinmeyi düşünmüştüm. Bir sürü şey lazım onlar için ama o zaman da destek olmaya çalışmıştım. Ben tek değilim, eminim. Biz Türk halkı olarak yüreğimiz o konuda çok güzel ve çok geniş. Birbirimize hep yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.



"HEP BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ"



Şener ayrıca, "Sivil toplum kuruluşlarıyla da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bireysel yardımlara da destek vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi küçük büyük düşünmeden herkesin elinden ne geliyorsa yapmalı. Hepimiz birlikte bu yaraları saracağız" şeklinde sözlerini sürdürdü.



