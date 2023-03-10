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Beyaz Gazete
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Survivor Atakan bir kez daha baba oldu!

Eski Survivor yarışmacısı Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan, ikinci bebeğine kavuştu.

Ekleme: 10.03.2023 - 09:52 Güncelleme: 10.03.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında Survivor şampiyonu olan Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri Leon Aslan Arslan ise 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde de ikinci bebeklerine kavuştu.

Zenia kız

Çiftin "Zenia" adını verdikleri kızları salı günü özel bir hastanede dünyaya geldi. 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi ve kızıyla verdiği pozları yayınlayan Arslan, "Hoş geldin Zenia Arslan. 07.03.2023. 04.51, 3,580 gram, 53 cm" notunu yazdı.

Survivor Atakan bir kez daha baba oldu!

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