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Beyaz Gazete
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Seçil Gür: Keşke uçağım olsaydı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan büyük depremler sonrası sahnelerini iptal eden Seçil Gür, geçtiğimiz hafta tekrar konserlere başladı. Ünlü şarkıcı, sahnelere döndüğü için gelen eleştirilere cevap verdi.

Ekleme: 10.03.2023 - 11:17 Güncelleme: 10.03.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Seçil Gür, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremler sonrası konserlere başlaması nedeniyle eleştiri alan şarkıcı, "İstemeyerek çıktım. Repertuvarımda hareketli şarkılara yer vermedim. Müzik sadece eğlendirmek adına yapılan bir şey değil. Sadece ben değil; çalıştığım mekan, orkestra ve orada çalışanlar için hayatımızı devam ettirmek için mecburdum" dedi.

"LAF EDEN VARSA IBAN GÖNDEREYİM"

Manevi desteğe de vurgu yapan 37 yaşındaki şarkıcı, "Zaten ilk haftalar sahneye çıkmadım. Buna da karşı çıkanlar varsa IBAN'ımı göndereyim, sonra konuşalım. Bana göre en iyi duyarlılık birilerine dokunmaktır. Sadece maddi değil, manevi de olabilir" şeklinde konuştu.

"PİYASADAKİ DURUŞUMA KIZDIM"

İmkanları çerçevesinde elinden geleni yaptığını belirten ünlü isim, "Depremin birinci gününde piyasadaki duruşuma biraz kızdım. 'Keşke daha çok çalışsaydım, daha çok yardım edebilseydim' dedim. Keşke uçağım olsaydı da oralara yardım gönderebilseydim" ifadelerini kullandı.

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