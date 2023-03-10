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Beyaz Gazete
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Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan aşk pozu...

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Reymen geçtiğimiz gün 'Sosyal medya zehirli olmaya devam edecek' diyerek içini dökmüştü. Bir süre daha sosyal medyadan uzak duracağını söyleyen Reymen'den aşk pozu geldi. Reymen, sevgilisi Cansu Kurtaran ile aşkını ilan etti.

Ekleme: 10.03.2023 - 02:10 Güncelleme: 10.03.2023 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından sosyal medyadan bir süre uzak kalmıştı.

Reymen bu konuya dair geçtiğimiz gün 'Sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Siyasi atışmalar, deprem bölgesinde devam eden sorunlar, kavgalar, tartışmalar derken hiç keyifli veya zaman ayırmak isteyeceğim bir yer gibi gelmiyor açıkcası. Şu anda ve bir süre daha sanki sosyal medya çok zehirli olmaya devam edecek gibi. Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır' dedi.

Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan aşk pozu...

Reynmen ardından ise aşk paylaşımı yaptı. Sevgilisi Cansu Kurtaran ile aşkını ilan eden fenomene beğeni yağdı.

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