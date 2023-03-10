Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan aşk pozu...

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından sosyal medyadan bir süre uzak kalmıştı.Reymen bu konuya dair geçtiğimiz gün 'Sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Siyasi atışmalar, deprem bölgesinde devam eden sorunlar, kavgalar, tartışmalar derken hiç keyifli veya zaman ayırmak isteyeceğim bir yer gibi gelmiyor açıkcası. Şu anda ve bir süre daha sanki sosyal medya çok zehirli olmaya devam edecek gibi. Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır' dedi.Reynmen ardından ise aşk paylaşımı yaptı. Sevgilisi Cansu Kurtaran ile aşkını ilan eden fenomene beğeni yağdı.