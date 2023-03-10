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Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım...

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşini ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı ve sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Ekleme: 10.03.2023 - 02:05 Güncelleme: 10.03.2023 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
Televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin. 2021'de hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Sık sık eşine olan aşkını dile getiren Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin'in ölümünün ikinci yılında dün mezarı başındaydı.

Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım...

"GÖSTERİŞİ SEVMEZDİN"

Esra Kazancıbaşı, Instagram sayfasından yayınladığı fotoğrafalara duygusal bir not düştü:

Gösterişi, şatafatı hiç sevmezdin. Sevilen, ünlü bir sanatçı olarak ayrıcalık görmeyi de. Her görüşten, her kesimden insana saygı duyardın. İşte bu yüzden toplumun Rasim Ağabey'i oldun. Ülkemizde yaşanan büyük deprem faciasında onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, evini, işini, ailesini, sevdiklerini kaybettiği, zincirleme yasların yaşandığı bu zorlu dönemde, sadece akraba ve yakın arkadaşlar arasında düzenlenen minik bir törenle ikinci ölüm yıldönümünde andık seni.

Kazancıbaşı şöyle devam etti; "Kadın emeğine ve kadın haklarına çok değer veren bir sanatçı olarak çok anlamlı bir tarihte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gökyüzüne uğurlamıştım seni. İşte bugün, Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü sapsarı mimozaları bıraktık kabrine. Seni çok seviyor ve özlüyorum. ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'nda eğitim gören her genç ise tesellim oluyor. Çünkü onlar tiyatro sahnesinde seni yaşatacaklar."

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