Depremzede bebeğe süt anne oldu!

Geçtiğimiz Aralık ayında ikinci kez anne olan ve bu nedenle tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından afet bölgesine gidemeyen ünlü oyuncu Burcu Kara, enkazdan çıkarılan bir yaşındaki bebeğe süt annesi olduğunu söyledi. Oyuncu, “Üç kere denedik fakat reddetti. Mamayla devam ediyor. Onun için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.



Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz Aralık ayında ikinci kez anne olan oyuncu Burcu Kara oldu.



"İKİ HAFTAYHI GEÇTİ BU ACIYA YAKALANALI"



Kara, geçtiğimiz haftalarda yaşanan felaketle ilgili; "İki haftayı geçti bu acıya yakalanalı. Dün gece üstüne yeni bir acı daha eklendi. Daha da kötü olacağını bile bile insan uzak duramıyor izlemekten, dinlemekten ve okumaktan..." diyerek şunları söylemişti:



Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum. Hafta sonu çiçek aldık bize iyi gelsin diye. Sabah onları diktim, konuştum ve sevdim. Sonra fark ettim ki toprakta başka şeyler görüyorum. Yani bana en iyi gelen şey, toprağa dokunmak bile gözümün önündekileri, aklımdakileri unutturamıyor bir anlık da olsa. İşimiz çok zor. Hepimiz bu acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz. Devir de çok kötü. Kötülerin, yalancıların ve fırsatçıların arasında, insanlar acısını bile yaşayamıyor. Allah güzel kalpli ve vicdanlı olan herkesin yardımcısı olsun. Hepimize şifa ve akıl, fikir versin.



"ÇOCUKLARA DOKUNABİLMEK İSTEDİM"



Yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, son olarak kısa bir süre önce doğum yaptığı için deprem bölgesine gidemediğini açıkladı. Gazetecilerle konuşarak gelişmeleri takip ettiğini anlatan oyuncu, şöyle konuştu:



Gidemedim ama aklım, fikrim ve kalbim hep oradaydı. Çocuklara dokunabilmek isterdim. Gerçekten insanın orada olup, elleriyle enkazları kazası geliyor. ‘Keşke birilerini kurtarabilsem’ hissiyatıyla yaşıyorsun, Etrafımdakilerin ‘Burcu, ekrandan uzak dur! Daha yeni anne oldun, sütün kesilecek’ demelerine rağmen uzak kalamadım. Vicdan azabı ve acı çektim. Sanki izlemeyince bir şey yapamayacakmışım, izleyince ise yapıyormuşum gibi hissettim. Maddi olarak, eşya gönderimiyle, sosyal medyadan destek olmaya çalıştım.



"SÜTÜ REDDETTİ"



Enkazdan sağ çıkarılan bir bebeğe süt annelik yaptığını belirten Kara, "Geçtiğimiz hafta İstanbul’a getirilen bebeğe süt annelik yaptım. Hep aklımdan geçiyordu, ‘Keşke oradaki bebeklere süt gönderebilsem’ diye ama mümkün olmadı. Ajansımdan, ‘Burcu, bir yaşında bebek var ve hiçbir şey yemiyor. Bir tek anne sütünü deneyebiliriz. Yardımcı olur musun?’ diye sordular" ifadelerini kullanan ünlü isim, sözlerini şöyle noktaladı:



‘Elimden ne gelirse yaparım’ dedim. Üç kere denedik fakat sütü reddetti. Çünkü onun istediği annesiydi aslında... Maalesef annesini hâlâ arıyoruz. Bebeği o bölgedeki bir pedagog getirmiş. Hayatına mamayla devam ediyor. Minik yavru için elimizden ne gelirse yapacağız.