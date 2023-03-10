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Alman oyuncu gözyaşlarına hâkim olamadı

Almanya'da yayınlanan 'The Wollnys-A Terribly Big Family!' isimli belgesel dizisinin yapımcısı ve oyuncusu Silvia Wollny, eşi ve damadıyla birlikte Manavgat'a depremzedeler için yardım getirdi. Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’dan deprem ve Manavgat’taki yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Wollny’nin gözyaşlarına hâkim olamadığı gözlendi.

Ekleme: 10.03.2023 - 02:01 Güncelleme: 10.03.2023 - 02:04 / Editör: Ozge Selin
Alman kanalı RTL ZWEI'de yayınlanan Türkçe adıyla 'Wollnys-Çok Büyük Bir Aile!', Almanya'daki adıyla 'The Wollnys-A Terribly Big Family!' adlı belgesel dizisi büyük kitleler tarafından takip edilen Silvia Wollny, aynı zamanda iş ortağı olan eşi Harald Elsenbast ve Türk damadı Servet Özbek ile birlikte Manavgat'ta bulunan Antbirlik depolarına gelerek, Almanya'dan getirdikleri çocuk bezi ve mamasından oluşan yardımı yetkililere teslim ettiler.

Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'dan Manavgat'taki yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Silvia Wollny'nin bir ara gözyaşlarına hâkim olamadığı gözlendi.

Alman oyuncu gözyaşlarına hâkim olamadı

'YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Almanya'da depremin ardından topladıkları yardımları TIR'larla deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Silvia Wollny, “Türk halkının acılarını paylaşmak, onlara bir nebze olsun yardımda bulunabilmek için bugün buradayız. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

Alman oyuncu gözyaşlarına hâkim olamadı

Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya, yardımları ve duyarlılıklarından dolayı Silvia Wollny, eşi Harald Elsenbast ve damadı Servet Özbek'e teşekkür etti.

Alman televizyon kanalı RTL ZWEI, yardım teslimi ve Manavgat'taki yardım faaliyetlerini duyurmak amacıyla çekim yaptı.

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