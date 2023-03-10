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Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı...

Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeş acısı dinmeyen ve zor günler geçiren Alişan, vefat eden kardeşinin iki kızına sahip çıkmıştı. Son olarak 13 yaşına basan yeğeni Eyşan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan ünlü isim, gönderisine yazdığı mesajla dikkat çekti.

Ekleme: 10.03.2023 - 02:07 Güncelleme: 10.03.2023 - 02:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılının Temmuz ayında koronavirüse yenilmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'a sahip çıkmıştı.

'ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN'

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Sözlerine, 'Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım?' diye başlayan şarkıcı; 'Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı' ifadelerini kullanmıştı.

Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı...

'4 ÇOCUĞUM VAR ARTIK'

'2 çocuğum, 2 yeğenim vardı; şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu. Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim...' diye yazan Alişan, paylaşımını şu sözlerle bitirmişti:

Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah.

YEĞENİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Abisinin vefatından beri iki yeğenini kendi çocuklarından ayırmayan ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından Eyşan'ın doğum gününü kutladı.

Alişan yeğeninin doğum gününü kutladı...

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Yeğeniyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından yayınlayan Alişan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Benim güzelim, bir tanem, minik aşkım büyüyor... Bugün 13 yaşında. 13 yıl önce bugün askerdeydim ve yeğenin doğmuş dedi komutanım, dünyalar benim oldu. Sonra minicik Eyşan'ı ilk kez acemi birliğinden dönünce kucağıma aldım. İlk yürüyüşü, konuşması, okula başlaması; her şey dün gibi aklımda. Seni çok seviyorum amcam. Ve hep yanında olacağım, Allah bana ömür verdiği sürece... Senden tek isteğim bugüne kadar olduğu gibi bizi başarılarınla hep gururlandırman. Sağlıkla inşallah nice yaşlarını görelim aşkım benim.

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