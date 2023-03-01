Ünlü çiftten yeni pozlar!

İrem Derici, geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda 'At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim' itirafında bulunmuştu. 35 yaşındaki şarkıcının, kendisinden altı yaş küçük, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.CEM BELEVİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTIDerici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin arkadaşı çıkmıştı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Atakan Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.KURUÇEŞME'DE EĞLENCEÖnceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda ise istediği gibi Rizeli olan yeni sevgilisi Atakan Işıktutan ile Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.Mekandan ilk olarak ayrılan popçu, 'Atakan Bey ile beraberdiniz, 'Artık aşk doğrulandı' diyebilir miyiz?' sorusuna, 'Bilemiyorum' yanıtını vermişti.'RİZELİLERE SELAMLAR'Derici'den birkaç dakika sonra da mekandan çıkan Atakan Işıktutan, aşk sorularına; 'Arkadaşlar ben alışık değilim böyle kameralara, teşekkür ederim. Rizelilere selamlar' demiş ve kahkaha atmıştı.'BEN: ÇOK AŞIĞIM'Ünlü şarkıcı, sonrasında Milliyet Cadde'den Hüseyin Altun imzası taşıyan, ikilinin Kuruçeşme'de görüntülenmesi ile ilgili haberi, 850 bin takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından paylaşmıştı.'Ben: Çok aşığım. Atakan: Rizelilere selamlar. İşte romantizm' mesajını yazan İrem Derici'nin, sürpriz aşkını sosyal medyadan eğlenceli bir mesajla duyurması çok konuşulmuştu.PEŞ PEŞE PAYLAŞTIAtakan Işıktutan ile aşkı tam gaz devam eden İrem Derici, son olarak Instagram sayfasından ilk kez sevgilisiyle çekilen pozlarını peş peşe paylaştı.Amsterdam'da yaşadıkları romantik anları yayınlayan Derici, 'Nazar boncuğu bırakmadan geçmeyin' diyerek, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.'İREM DERİCİ BİLE GERÇEK AŞKI BULDU'Hayranları, Derici'ye; 'Mutluluğunuz daim olsun', 'İrem Derici bile gerçek aşkı, buldu bir ben bulamadım' ve 'Mutluluğu hak ediyorsun' gibi yorumlar yaptı.