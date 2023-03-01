Murat Boz'dan anlamlı hareket...

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 11 ili birden etkiledi. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.Felaketin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı Murat Boz'dan, anlamlı bir hareket daha geldi.'TÜM SEVENLERİMİ DAVET EDİYORUM'Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak; şöyle yazdı:'Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV'de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.