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Mehmet Şef askerlerle yemek yaptı

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını da ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek pişirdi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından o anların görüntülerini paylaştı.

Ekleme: 1.03.2023 - 09:57 Güncelleme: 1.03.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek depremzede vatandaşlar için ocağın başına geçmişti.

MSB PAYLAŞTI

Yalçınkaya, Hatay’da da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirdi.

"LEZZETLİ YEMEKLER PİŞİRDİ"

Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından, “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile paylaştı.

Mehmet Şef askerlerle yemek yaptı

YARDIMA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

Öte yandan 'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

"MUTFAK KURUYORUZ"

Ünlü isim, 1.4 milyon takipçili hesabından, "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız" mesajını yazdığı bir video yayınladı.

Mehmet Şef askerlerle yemek yaptı
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