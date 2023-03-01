Konser gelirini AFAD'a bağışlıyor

Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaraları için ünlü isimler seferberliğe devam ediyor.Depremin ilk gününden beri yardım kampanyalarına katılan ünlü şarkıcı, yine alkışlanacak bir olaya imza attı.Ünlü sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konserin gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.“Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var.” diyen Can, konserden kendi gelirini bu kez de AFAD'a bağışlayacağını söyledi.