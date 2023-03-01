Konser gelirini AFAD'a bağışlıyor
Ünlü sanatçı Sibel Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Azerbaycan Bakü’de vereceği konserin gelirini depremzedelere bağışlayacak.
Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaraları için ünlü isimler seferberliğe devam ediyor.
Depremin ilk gününden beri yardım kampanyalarına katılan ünlü şarkıcı, yine alkışlanacak bir olaya imza attı.
Geliri AFAD'a verecek
Ünlü sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konserin gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
“Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var.” diyen Can, konserden kendi gelirini bu kez de AFAD'a bağışlayacağını söyledi.
Depremin ilk gününden beri yardım kampanyalarına katılan ünlü şarkıcı, yine alkışlanacak bir olaya imza attı.
Geliri AFAD'a verecek
Ünlü sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konserin gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
“Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var.” diyen Can, konserden kendi gelirini bu kez de AFAD'a bağışlayacağını söyledi.