Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti!

Oyuncu Helin Kandemir babasının acısıyla sarsıldı. Lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki Murat Kandemir'in vefat ettiği öğrenildi.

Oyuncu Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Murat Kandemir hayata gözlerini yumdu.



Helin Kandemir'in acısına meslektaşları ortak oldu. Hülya Duyar "Helin canımın içi… Babacığının mekânı cennet olsun. Sabırlar dilerim. Bütün dualarım sizinle…" mesajını gönderdi.



