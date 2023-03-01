Eser Yenenler, sunuculuğunu yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' gösterisinden sonra Ankara'da bulunan depremzedelerle bir araya gelerek, hem fotoğraf isteklerini geri çevirmedi hem de sohbet etti."BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ"Ünlü komedyen, "Hayatımızın en anlamlı oyununu oynadık. Ankara’da yaşayan depremzedelerle buluştuk. 'Günler sonra ilk defa evde televizyon izliyoruz gibi hissettik' dediler. Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.