Deha Bilimlier’in acı günü

Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'in babası Şevket Bilimlier'den acı haber geldi. Şevket Bilimlier, hayata veda etti. Acı haberi ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilimlier şöyle konuştu:Canım babam Şevket Bilimlier'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Şevket Bilimlier'in cenazesi, dün ikindi namazına müteakip İzmir, Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bilimlier'in taziye ve duasının da dün Karşıyaka'da gerçekleştiği öğrenildi.