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Aydemir Akbaş'a ziyaret

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz ocak ayında bir kez daha kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş'ı ziyaret etti. Usta oyuncudan, Ayşegül Yıldız'ın "Özlemişim" notunu düştüğü paylaşıma cevap geldi.

Ekleme: 1.03.2023 - 11:12 Güncelleme: 1.03.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu: Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

"İNADIM İNAT KANSER; YENECEĞİM"

Usta oyuncu, kıs süre sonra "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" mesajını taşıyan bir video yayınlamıştı.

Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim.

İKİ KEZ KANSERİ YENDİ

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen sanatçıya, daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Akbaş, "Kanserden yırttım! Doktorum da bana şaşırdı; '90'a 95'e kadar yolun var' dedi" açıklamasında bulunmuştu.

Aydemir Akbaş'a ziyaret

"ATEŞ BÖCEĞİ GİBİYDİ YİNE"

Aydemir Akbaş’ı ziyaret eden Ayşegül Yıldız, birlikte çekilen bir kareyi Instagram hesabında şu notla yayınladı:

Aydemir abiyle buluştuk. Bazı sıkıntılar olsa da inanıyorum ki bunlar da geçecek inşallah. Her şeyden uzun uzun konuşup, dünyayı kurtardık. Kâh güldük, kâh hüzünlendik. O her zamanki gibi, yerinde duramayan ateş böceği gibiydi yine. Bu sıkıntılı ve zor zamanlardan geçerken onu görmek iyi geldi. Özlemiş, özlemişim.

87 yaşındaki sanatçı, Ayşegül Yıldız'a, "Ayağına sağlık. Çok mutlu ettin, var ol" yorumuyla teşekkür etti.


Aydemir Akbaş'a ziyaret



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