'Ya Sen Ya Hiç’, ‘Ağlayım Mı?’, ‘Müjdeler Ver’ ve ‘Kerime’ gibi hit şarkılarıyla 90’lı yıllarda Türk pop müziğine damgasını vuran Bendeniz, magazinden uzak bir hayat sürse de müziği ile var olmaya devam ediyor.Bendeniz, önceki gece İstanbul'da sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Bendeniz, "Şehrin her tarafında çıkıyoruz bu ara. Burası da çok güzel mekan. Son dönemlerde daha aktif olmaya başladı. Baktık boşluk var. Çıkalım dedik" diyerek güldü."GEÇMİŞE ÖZLEM OLUYOR"Bendeniz, gazetecilerin "Eski sahneler ile günümüz sahnelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Geçmişe bazen özlem oluyor. Müziğin zirve yaptığı zamanlar daha enterasan zamanlardı. Şimdiler daha değişik ve daha farklı bizler de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Benim kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım. Tamamen sanatçının enerjisiyle alakalı bir durum. Öyle bir zamana denk gelirsek her şey oluyor" dedi."ŞOV KISMIYLA İŞİMİZ YOK""Sanatçı olmak çok başka, şarkıcı olmak çok başka" diyen Bendeniz, "Bizim şov kısmıyla işimiz yok. Sanatımızı icra edip insanlar ile duygularımızı paylaşıyoruz. Son zamanlarda müzik tarzı değişti. Rap biraz revaçta. Biz kendi pop müziğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu."POP MÜZİK DÜŞÜŞTE"Şarkıcı, daha önce bir röportajında "Sizce pop müziğin popüleritesi bitti mi?” sorusuna, "Bütün müzikler için aynı şey geçerli, dünyada da aynısı geçerli. Yapılan müzikleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden beter, dünyada da öyle" cevabını vermişti."KİMSE KİMSE İÇİN BİR ŞEY YAPMAZ"Ünlü şarkıcı, "Dünya starı olacağım" açıklamasında bulunan Aleyna Tilki hakkında, "Hangi arkadaşımız olursa olsun dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah yardımcısı olsun hepsinin" yorumunu yapmıştı.