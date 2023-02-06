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'Kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım'

90’lı yıllara damgasını vuran Bendeniz, önceki gece İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Müziğin zirve yaptığı zamanlarda geçmişe özlem duyduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Eski sahneler ile günümüz sahnelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekleme: 6.02.2023 - 01:17 Güncelleme: 6.02.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
'Ya Sen Ya Hiç’, ‘Ağlayım Mı?’, ‘Müjdeler Ver’ ve ‘Kerime’ gibi hit şarkılarıyla 90’lı yıllarda Türk pop müziğine damgasını vuran Bendeniz, magazinden uzak bir hayat sürse de müziği ile var olmaya devam ediyor.

Bendeniz, önceki gece İstanbul'da sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Bendeniz, "Şehrin her tarafında çıkıyoruz bu ara. Burası da çok güzel mekan. Son dönemlerde daha aktif olmaya başladı. Baktık boşluk var. Çıkalım dedik" diyerek güldü.

'Kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım'

"GEÇMİŞE ÖZLEM OLUYOR"

Bendeniz, gazetecilerin "Eski sahneler ile günümüz sahnelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Geçmişe bazen özlem oluyor. Müziğin zirve yaptığı zamanlar daha enterasan zamanlardı. Şimdiler daha değişik ve daha farklı bizler de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Benim kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım. Tamamen sanatçının enerjisiyle alakalı bir durum. Öyle bir zamana denk gelirsek her şey oluyor" dedi.

'Kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım'

"ŞOV KISMIYLA İŞİMİZ YOK"

"Sanatçı olmak çok başka, şarkıcı olmak çok başka" diyen Bendeniz, "Bizim şov kısmıyla işimiz yok. Sanatımızı icra edip insanlar ile duygularımızı paylaşıyoruz. Son zamanlarda müzik tarzı değişti. Rap biraz revaçta. Biz kendi pop müziğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

'Kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım'

"POP MÜZİK DÜŞÜŞTE"

Şarkıcı, daha önce bir röportajında "Sizce pop müziğin popüleritesi bitti mi?” sorusuna, "Bütün müzikler için aynı şey geçerli, dünyada da aynısı geçerli. Yapılan müzikleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden beter, dünyada da öyle" cevabını vermişti.

'Kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardayım'

"KİMSE KİMSE İÇİN BİR ŞEY YAPMAZ"

Ünlü şarkıcı, "Dünya starı olacağım" açıklamasında bulunan Aleyna Tilki hakkında, "Hangi arkadaşımız olursa olsun dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah yardımcısı olsun hepsinin" yorumunu yapmıştı.
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