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Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz'e gönderme...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile kış kaçamağı yapıp Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a tatile gitti. Dizideki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan çiftin pozuna dikkat çeken bir yorum geldi.

Ekleme: 6.02.2023 - 01:05 Güncelleme: 6.02.2023 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım ile şu sıralar ülke ülke geziyor. Çift, son olarak Kopenhag'dan fotoğraf paylaştı. 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri paylaşan Pınar Deniz, "Anı biriktirmek ne güzel şey" notunu ekledi.

KAYITSIZ KALAMADI

Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi. Dizi çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Urgancıoğlu, "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz'e gönderme...

Pınar Deniz’le sevgili olan Kaan Yıldırım, önceki gün Re Touch Mag’in yeni sayısına konuk oldu.

Kaan Yıldırım, “Sevgilinizle aynı mesleği icra ediyor olmak avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?” sorusuna, “Düşündüğünüz zaman doğal olarak iki bankacı birbirinin derdini daha iyi anlayacaktır ama gereklilik değildir. Önemli olan iki kişinin anlaşması, illa aynı mesleği yapmanıza lüzum yok" yanıtını verdi.

Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz'e gönderme...

"25 YAŞINDA KIRILMA ANI YAŞADIM"

Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu belirten Yıldırım, "25 yaşında kırılma anı yaşadım ve hayat rotamı değiştirdim. Deneme çekimlerine girmeye başladım. Geriye dönüp baktığımda ‘İyi ki’ diyorum. İnsanın ne istediğini bulması ve onun için harekete geçmesi kendi için yapabileceği en güzel şey" dedi.

Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz'e gönderme...

"EVCİMEN BİR İNSANIM"

Yakışıklı oyuncu, “Kapalı ve sakin bir hayat yaşıyorum. Evcimen bir insanım” açıklamasını yaptı.

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