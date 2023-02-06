Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.14'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Yardım çalışmaları sürerken enkaz altından da haberler geliyor.Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyurarak geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.İddialara göre; zorluk içinde yaşayan ve yemek paylaşımlarıyla ünlenen Duymaz ve ailesi, Hatay'da enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın yakınlarının sosyal medyada yardım istemesi dikkat çekerken fenomenin de henüz paylaşım yapmaması herkesi korkuttu.MasterChef Tunahan Ak da geçtiğimiz gün birlikte poz verdiği fenomenle ilgili yardım paylaşımı yaptı.