Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kaldı
Hatay'da zorluk içinde büyüyen fenomen Taha Duymaz ve ailesinin depremde enkaz altında kaldığı iddia edildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.14'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Yardım çalışmaları sürerken enkaz altından da haberler geliyor.
Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyurarak geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.
Enkaz altında iddiası
İddialara göre; zorluk içinde yaşayan ve yemek paylaşımlarıyla ünlenen Duymaz ve ailesi, Hatay'da enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın yakınlarının sosyal medyada yardım istemesi dikkat çekerken fenomenin de henüz paylaşım yapmaması herkesi korkuttu.
Yardım paylaşımı yaptı
MasterChef Tunahan Ak da geçtiğimiz gün birlikte poz verdiği fenomenle ilgili yardım paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyurarak geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.
Enkaz altında iddiası
İddialara göre; zorluk içinde yaşayan ve yemek paylaşımlarıyla ünlenen Duymaz ve ailesi, Hatay'da enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın yakınlarının sosyal medyada yardım istemesi dikkat çekerken fenomenin de henüz paylaşım yapmaması herkesi korkuttu.
Yardım paylaşımı yaptı
MasterChef Tunahan Ak da geçtiğimiz gün birlikte poz verdiği fenomenle ilgili yardım paylaşımı yaptı.