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Bülent Parlak çocuklarıyla sömestr keyfi yaptı...

Dizi ve sinema oyuncusu Bülent Parlak geride bıraktığımız gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi.

Ekleme: 6.02.2023 - 00:48 Güncelleme: 6.02.2023 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Yeni filmi Prestij Meselesi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bülent Parlak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Projelere devam, çalışıyoruz” diyen deneyimli oyuncu daha sonra çocuklarıyla beraber binbir çeşit deniz canlılarını ve amazon ormanını gezerek vakit geçirdi. Geçirdiği güzel vaktin ardından özel aracına binerek İstanbul Akvaryum'dan ayrıldı.

Bülent Parlak çocuklarıyla sömestr keyfi yaptı...

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