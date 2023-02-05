Ünlü bestekar Erdinç Çelikkol toprağa verildi

Bursa'da dün, 85 yaşında hayatını kaybeden bestekar ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol, son yolculuğuna uğurlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlenirken, Çelikkol'un cenazesi öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda 1983-2000 yılları arasında şef, genel sanat yönetmenliği ve müdürlük görevlerini bir arada yürüten, Kültür Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosu şefliği görevinden emekli olan bestekar Erdinç Çelikkol, dün evinde yaşamını yitirdi.



1960 yılında beste çalışmalarına başlayan ve aralarında 'Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun', 'Hatıralar' gibi çok sayıda eseri TRT repertuvarında yayınlanan dört çocuk babası Çelikkol için Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



Törenin ardından Çelikkol'un cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Çelikkol’un cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye Erdinç Çelikkol'un eşi Neriman Çelikkol ve çocuklarının yanı sıra, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda seveni katıldı.