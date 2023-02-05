Tuğba Ekinci: Kürtleri sevmiyorum

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin “Kürtleri sevmiyorum” sözleri, bazı takipçilerini kızdırdı.

“O Şimdi Asker” şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.



Kürtleri sevmediğini söyleyen şarkıcı, şu ifadelerini kullandı:



'Birbirimizi sevmek zorunda değiliz'

Ben Kürtleri sevmiyorum. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Sizi sevmeyen olduğunda küfür kıyamet neden? Sizi sevmeyeni siz de sevmezsiniz olur biter. Eğitim şart dedirtmekte üstünüze yok. Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla ne alakası var?



Tepki gördü

Bu sözler, bazı kullanıcıları kızdırdı.



Paylaşım kısa sürede gündem olunca, tepkiler de beraberinde geldi.



'Eğitim alın bir an önce'

Şarkıcının paylaşımına yorum yapan kullanıcılardan biri “Sevmek zorunda değilsiniz ama paylaşmanız çok yanlış” dedi.



Bir diğeri ise “Haklısınız, eğitim şart. En çok size… Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz evet ama bastıra bastıra Kürtleri sevmiyorum demeniz ayıp. Eğitim alın bir an önce” diye yazdı.