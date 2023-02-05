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Nazan Öncel’den itiraf

7 yıldır kendisine hiçbir şey almadığını dile getiren şarkıcı Nazan Öncel, “Diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. ‘Ölüm var unutma’ diyorum kendime. Ben de geç uyananlardanım” dedi.

Ekleme: 5.02.2023 - 13:01 Güncelleme: 5.02.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Sanatçı Nazan Öncel, 7 yıldır farklı bir hayat yaşamaya çaba gösterdiğini itiraf etti.

Önce Twitter hesabından bir paylaşım yapan Öncel, "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. ‘Ölüm var unutma’ diyorum kendime. Ben de geç uyananlardanım." diye yazdı.

"Annemi kaybettikten sonra..."
Dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu kez Instagram hesabından daha aydınlatıcı sözler sarf etti.

Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Hafifledikçe rahatladım"
2011’de annemi kaybettikten sonra her şey boş gelmeye başlayınca silkelendim. Dedim ki ‘bu kadar fazlalıkla yaşanmaz.’ İnsan gidiyor, geriye çer çöp kalıyor. Annemin ardından siyah elbisesini tam 4 sene yıkadım ütüledim giydim. Sonrasında baktım ki oluyor, insan azla yetinebiliyor; başladım azaltmaya. Eve tek bir obje bile almadım. Ve 7 senedir de kendime hiçbir şey almadım; aksine diş fırçam hariç kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hedefim 100 parça. Evden ise iki eve daha yetecek kadar eşya gitti. Hafifledikçe rahatladım. Konserden konsere bir fistan dikip giyiyorum, iş bitiyor. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Nohut oda bakla sofa neyimize yetmiyor ki? Zaten ‘bir lokma bir hırka’ diyenlerden olduğumu bilirsiniz.

"Geç uyananlardanım"
Bir arabayı on beş sene kullanır, o beni bırakmadan ben onu bırakmam. Emektar olması hatırına şansımı zorlarım. Ama sahip olduklarımla kan bağım yoktur, insan isterse her şeyden vazgeçebilir. ‘Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz, ölüm var unutma diyorum’ kendime. Belki biraz geç uyananlardanım ama hanidir kendi içime yaptığım bir yolculuk bu. Ne bir hırs, ne haset; ne şu ne bu. Ayaklarım yerden kesilmiş de ayda yürüyormuş gibiyim. Tarifsiz bir huzur. Eksilmeyelim yeter. Bu konu üzerinde sayfalarca yazabilirim ama kafa şişirmek istemem. Söyleyebileceğim tek şey ruhunuzun istediği şeyin peşinden gidin demek olur. Nice güzellikler dilerim hepinize.
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