Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk karesi...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Erbil bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile birliktelik yaşıyor. Ünlü isim, son olarak sevgilisiyle olan yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Erbil bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile birliktelik yaşıyor. Ünlü isim, son olarak sevgilisiyle olan yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı.BEĞENİ TOPLADIBabası kadar gündem olan Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber. Erbil, sevgilisi Survivor Yiğit ile poz verdi. Ünlü ismin sevgilisinin saçlarını kestirmesini istediği notunu düştüğü paylaşımla beğeni topladı.