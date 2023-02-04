Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, "İmparator" adlı tiyatro oyununu izlemek için son dakikada yetişti. Sali, keyifli halleri ile dikkat çekti. Muhabirler ile konuşan Ziynet Sali, "Tiyatroda saygıdır; bir dakika bile beklenmez, bekletilmez. O yüzden saygıdan dolayı koştum. Oyunu bekletmeyim, duayeni sahneye çıkarken görmek istedim" dedi.

Usta oyuncu Genco Erkal'ın 'İmparator' adlı oyunu izlemeye gidenler arasında ünlü şarkıcı Ziynet Sali de vardı. Basın mensupları ile sohbet eden Ziynet Sali, keyifli halleri ile dikkat çekti.Ünlü şarkıcı Sali, 'Kıbrıs Konsolosluğu'ndan arkadaşlarımla birlikte geldik. Çok büyük bir Genco Erkal hayranıyım, çok heyecanlıyım. Harika bir tiyatro olacak eminim. Tiyatroda saygıdır; bir dakika bile beklenmez, bekletilmez. O yüzden saygıdan dolayı koştum. Oyunu bekletmeyim, duayeni sahneye çıkarken görmek istedim. İngiliz stilinde şapkamı taktım, geldim. Martta yeni bir imaj yaratacağım' şeklinde konuştu.