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Mehmet Günsür'ün annesi hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, bir süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve kasım ayından bu yana hastanede yatan annesi Sibel Günsür'ü kaybetti. Anne Sibel Günsür, Zincirlikuyu'nda düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Acı gününde Mehmet Günsür'ü aile dostları ve sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Ekleme: 4.02.2023 - 00:41 Güncelleme: 4.02.2023 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Son olarak dijital bir platformda yayınlanan dizisiyle ekrana gelen oyuncu Mehmet Günsür, aldığı haberler adeta yıkıldı. Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür geçen aralık ayında İstanbul’da özel bir hastanede bypass ameliyatı olmuş ve tedavisi devam ediyordu.

Hayatını kaybeden emekli lise öğretmeni Sibel Günsür önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Anne Günsür, 2018 yılında hayatını kaybeden eşinin yanında toprağa verildi.

Mehmet Günsür'ün annesi hayatını kaybetti!

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bu acı gününde Mehmet Günsür'ü aile dostları ve sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenaze törenini aile arasında olması istediği için kimseye haber vermediği öğrenildi.

Sibel Günsür, oğlu Mehmet Günsür ve gelini Katerina Mongio ile ‘Kanaga’ dizisinde yer almıştı.

Mehmet Günsür'ün annesi hayatını kaybetti!

"1964..."

Öte yanan Mehmet Günsür, 2022'nin temmuz ayında anne ve babasının yıllar önce çekilen siyah-beyaz fotoğrafını "Anne ve baba... 1964..." notuyla yayınlamıştı.

Mehmet Günsür'ün annesi hayatını kaybetti!

SİBEL GÜNSÜR KİMDİR?

Türk dizi, reklam ve sinema oyuncusu Mehmet Günsür’ün annesi aktrist Sibel Günsür 1940 senesinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Teoman Günsür ile evlenen Sibel Günsür’un bu evliliğinden Mehmet Günsür ve Zeynep Günsür dünyaya geldi. Eğitim yaşamına İstanbul’da başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde Almanca Öğretmenliği yapmaya başladı. Ardından bir süre Almanya Berlin’de de çalışmaya başladı. Kızı Zeynep Günsür Yüceil’in kurucusu olduğu Hareket Atölyesi’nde çeşitli roller aldı.

Mehmet Günsür'ün annesi hayatını kaybetti!

Sibel Günsür 2013 yapımı Hayat Boyu filminde Babaanne rolüne hayat verdi. 2018 senesinde Kanaga dizisinde Melek Tamay rolünü üstelendi.

Mehmet Günsür'ün annesi hayatını kaybetti!

Sibel Günsür Kanaga filminde oynadığı Melek Tamaya oyunculuk performansı ile Maverick Awards’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Günsür'ün eşi Teoman Günsür 2018 senesinde aramızdan ayrıldı.

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