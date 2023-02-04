İlk kez görüntülendiler!

Açıklamaları ile sıkça magazin basınında yerini alan ünlü popçu İrem Derici, Survivor yarışmasına katılmasının ardından tanınan Atakan Işıktutan ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı 'At gibi âşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim' paylaşımı ile adından söz ettiren İrem Derici, aradığı aşkı Atakan Işıktutan'da buldu.Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi. Mekandan ilk olarak ayrılan Derici, 'Atakan Bey ile beraberdiniz, artık aşk doğrulandı diyebilir miyiz?' sorusuna 'Bilemiyorum' yanıtını vererek oradan ayrıldı.Ardından birkaç dakika sonra da mekandan çıkan Atakan Işıktutan ise, aşk sorularına, 'Arkadaşlar ben alışık değişim böyle kameralara, teşekkür ederim. Rizeli'lere selamlar' dedi.