İbrahim Tatlıses sahnesinde sürpriz düet

İstanbul'da müzikseverlerle buluşan İbrahim Tatlıses'i; Berdan Mardini, Şafak Sezer ve Ceylan yalnız bırakmadı. Usta sanatçı, performansıyla alkış aldığı gecede ünlü isimlerle düet yaptı.

Müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahneye çıktı. İmparator, 3.5 saat canlı performans sergilediği gecede; ‘Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.Tatlıses'i hayranlarının yanı sıra sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Komedyen Şafak Sezer, ünlü şarkıcılar Berdan Mardini ve Ceylan, usta sanatçının şarkılarına eşlik etti.