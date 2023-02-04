Hayranıyla başı dertte

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves'ın başı kendisine takıntılı olan hayranı nedeniyle dertte. Kendini akrabası olarak tanıtan adama karşı harekete geçen Keanu Reeves, uzaklaştırma kararı aldırdı. Geçici önlem alan mahkemenin ilk davası 24 Şubat'ta görülecek.

Rol aldığı projeler ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü aktör Keanu Reeves'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Keanu Reeves, kendini oyuncunun akrabası olarak tanıtan şahıs için uzaklaştırma kararı çıkarttı.TMZ'nin haberine göre; 38 yaşındaki Bryan Keith Dixon adındaki şahıs 5 Kasım'dan 20 Ocak'a kadar 6 defa oyuncunun Hollywood Hills'teki mülküne gizlice girdi.Dixon'ın mülke her girdiğinde 58 yaşındaki yıldız ile konuşmaya çalıştığı ifade edildi. Oyuncunun avukatı Matthew Rosengart, Keanu Reeves'i 'aylardır rahatsız eden adama karşı koruma talep ettikleri'ni belirterek mahkemeye başvurdu. Geçici önlem alan mahkemenin ilk davası 24 Şubat'ta görülecek.