Hadise, Kat Kerkhofs ile eğlencede!

Belçika doğumlu olan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de bir mekandan Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşları ile çıkarken görüntülenmişti. Yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ve Mertens çifti, farklı araçlarla mekandan ayrılmıştı."GÜZEL ARKADAŞLARIMIZLA YEMEKTEYDİK"Mekan çıkışında "Yeni yıla bomba gibi girdik" diyen Hadise, "Sahnemizdeydik. Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Güzel dostlarımızla da yemekteydik biraz önce" şeklinde konuşmuştu."YORUMLARI GÜZEL DEĞERLENDİRİYORUM"Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Hakkınızda yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazen göndermeli paylaşımlar yapıyor gibisiniz" yorumuna, imalı bir tebessümle "Güzel değerlendiriyoruz yorumları. Güzel gidiyor her şey" karşılığını vermişti."YENİ BİR AŞK OLABİLİR Mİ?"Mekanda bir beyefendi ile eğlendiği iddialarına gülerek yanıt veren Hadise, "2023 sizin yılınız mı olacak? Yeni bir aşk olabilir mi?" sorusu üzerine ise aracına bindikten sonra camı açarak, "Gerçekten çok tatlısınız. Sizleri seviyorum. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Aşk dolu..." sözleriyle akıllarda soru işareti bırakmıştı.GALİBİYET SONRASI EĞLENCEHadise, önceki gece soluğu Nişantaşı’nda aldı. Galatasaray’ın Ümraniyespor’u 3-2 yendiği maçta stadda olan şarkıcı, galibiyet sonrası Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ile eğlenceye çıktı. Şarkıcı mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.GİYİM TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİHadise, “Maç sonrası arkadaşlarımla yemeğe geldik. Şimdi evimize gidiyoruz” dedikten sonra muhabirlerin “Sosyal medyada paylaşımlarınız çok konuşuluyor. Neler söyleceksiniz?” sorusuna ise başarılı şarkıcı, “Boş sorular soruyorsunuz” diyerek güldükten sonra aracına bindi. Evinin yolunu tutan güzel şarkıcı, giyim tarzı ile de dikkat çekti.