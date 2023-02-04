Fahriye Evcen'in zor anları

Geçtiğimiz ay ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, büyük oğlu Karan ile objektiflere yansıdı. Evcen, muhabirlerle sohbet ettiği esnada Karan'ın ağlamasıyla zor anlar yaşadı

Geçen ay ikinci bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte dinozor şovu Dinosaurs World Live’ı izledi.Oğlu Kerem’in doğumu sonrası yaşadıklarını muhabirlerle paylaşan Evcen, Karan’ın ağlaması üzerine röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı. Evcen muhabirlere "Anlayışınız için teşekkür ederim, Karan ile ilgilenmek zorundayım, bir dahaki karşılaşmamızda uzun uzun konuşalım" dedi.