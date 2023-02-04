Cem Belevi: Hangimiz stalk yapmıyoruz?

Cem Belevi, dijital bir platforma çekeceği filminin toplantısı için geldiği Akmerkez'de görüntülendi. Keyfi yerinde olan şarkıcı, “Dijital platformda bir film projesine başlıyoruz. Menajerimle imzaları attık. Bir süredir müzikle çok fazla haşir neşir olunca oyunculuğa ara vermiştim. Sevenlerim hep yazıyordu. ‘Neden dizilerde ve filmlere göremiyoruz?' diye. Ben tabii boş bırakmamaya çalışıyorum. Bir sinema filmi yapacağız” dedi.'ÜÇ HAFTA SÜRER'Film ile ilgili bilgi veren Belevi, “İsmi çok güzel 'Stolker'. O yüzden heyecanlandıran bir senaryosu var. Ona şimdi başlıyoruz. Şimdi İzmir'e konsere gideceğim. Zaten konser tarihlerine göre ayarladık set günlerini, önümüzdeki hafta kayda gidiyoruz. Herhalde üç hafta sürer” diye konuştu.'HANGİMİZİN YOK Kİ?'Gerçek hayatta sosyal medyadan stalk yapıp yapmadığı sorulan Belevi, “Hangimiz stalk yapmıyoruz, hangimizin yok ki. Baktığımız belli olmasın diye hesaplarımız var. Bu hayatın gerçeği var” diye konuştu.'İKİSİNİ DE TUTKU İLE YAPIYORUM'Cem Belevi, “Hem şarkıcılığı hem de oyunculuğu bir arada götürmenin zorlukları var mı?” sorusuna “İkisini de tutku ile yapıyorum. Açıkçası ikisini birlikte götürmek çok kolay olmuyor. Konser takvimine göre o dönem çıkacak bir şarkım varsa teklifleri ona göre kabul ediyoruz. Birine ister istemez bir ağırlık vermek zorunda kalıyorsunuz” şeklinde yanıt verdi.PROJESİ FİLM OLUYOROyunculuğun yanında müzik çalışmalarına dikkat çelen Belevi, “CEMiyet gazino projem bir yıldır devam ediyor. O kadar yoğunum ki şehir şehir geziyorum. Haftaya Eskişehir, Ankara diye devam ediyor. O projeyi çok seviyorum sahneye de 70'ler konseptiyle çıkıyorum. Onun sinema filmini çekmek istiyorum bu sene proje yazılıyor, senaryoları yazılıyor' şeklinde konuştu.'HAYATIMDA KİMSE YOK'Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven birisi değilim diyen Belevi şöyle konuştu:Kendimi içinde bulduğum zamanlar oldu. Ama sakladığım gizlediğim bir şey yok. İnşallah da olur yani. Hayatımda kimse yok olursa gizleyecek bir hayatım olmaz.Röportaj sırasında hayranlarının sevgi gösterisine maruz kalan Belevi, 'Çok yoğun ilgi oluyor sağ olsunlar. Gizli çekmesinler gelsinler kucaklaşalım” diyerek hayranlarına seslendi.