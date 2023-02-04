Birce Akalay: Çok ağır eleştiriye karşıyım

Birce Akalay, oyuncu açısından dijital platformların daha avantajlı olduğunu söyledi: Hem sürenin ve senaryoların içeriğinin verimliliği açısından bence dijital daha verimli geçiyor."ORADA BİR EMEK VAR"Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz’in rol aldığı 'Şahmaran' dizisini beğendiğini belirten oyuncu, “Kimisi beğeniyor kimisi beğenmiyor. Çok ağır eleştiriye her zaman karşıyım. Orada bir emek ve hikâye var. O hikâyenin içinde kaybolabiliyorsanız kayboluyorsunuz, kaybolamıyorsanız kaybolamıyorsunuz. Mardin’e gidip geldiğim için Şahmaran çok iyi bildiğim bir hikaye. Etkisinde kaldım, çok da beğendim” dedi."BU SORUYU KABUL ETMİYORUM"Serdar Bilgili ile hakkında aşk dedikoduları çıkan oyuncu, bu haberlerin hatırlatılması üzerine, “Bu konu hakkında cevap verdim. Bu soruyu kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.