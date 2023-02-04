Ameliyat sonrası konuştu

Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz, apandisit ameliyatı olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sinan Güleryüz, "4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Bayağı uzun süre bir temizlik yaptılar. 'Ben ölsem; Özge ve kızıma ne olacak?' diye kendime sordum" dedi. Özge Özder de "Sinan'ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi diye ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, 'Ameliyata alıyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan güleryüz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçirdiği apandisit ameliyatının ardından ilk kez görüntülenen Sinan Güleryüz, basın mensupları ile sohbet etti.Habertürk'te yer alan habere göre; Güleryüz, 'Apandisitim patlamış. 8 gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Bayağı uzun süre bir temizlik yaptılar. Tüm kana karışmıştı. Uzun süre sonra onu temizlediler' dedi.Özder, yaşadıkları süreçle ilgili, 'Sinan'ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi diye ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, 'Ameliyata alıyoruz' dediler' ifadelerini kullandı.