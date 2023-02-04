"Acıların kadını oldum!"
Ece Erken, 2014'te nikâh masasına oturup, 2015'te boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen yedi yaşındaki oğlu Eymen ile birlikte önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.
Ece Erken, oğlu Eymen eğlence merkezinde keyifle zaman geçirdiği sırada mağazaları vitrinlerini inceledi. 44 yaşındaki sunucu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Erken, 'Doktorun yanlış tedavisinden dolayı uzun zamandır acı çekiyorum. Son zamanlarda acıların kadını oldum resmen' dedi. Ünlü isim, kısa açıklaması sonrası alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
Erken, 'Doktorun yanlış tedavisinden dolayı uzun zamandır acı çekiyorum. Son zamanlarda acıların kadını oldum resmen' dedi. Ünlü isim, kısa açıklaması sonrası alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.