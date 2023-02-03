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Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

Bir süredir dizi çekimi için şehir dışında olan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Ceyda Düvenci'nin sosyal medya paylaşımları ise ayrılık iddialarını bir kez daha alevlendirdi. Çok geçmeden çiftten iddiaları yalanlar nitelikte yeni fotoğraflar geldi.

Ekleme: 3.02.2023 - 01:22 Güncelleme: 3.02.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.

Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

BÜLENT 'KRİZ YOK' DEMİŞTİ

Çok geçmeden Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci ve çocukları Okan Ali'yle sarıldıkları kareyi yayınlayarak, iddiaları yalanladı.

Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLAR

Ayrılık haberleri karşısında sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci, bugün Instagram sayfasında peş peşe yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırdı.

Düvenci, önce "Bazı şeylere senin müdahale etmen gerekmez. Öyle bir zaman gelir ki, bütün taşlar yerine oturur sen kılını bile kıpırdatmadan her şey yerini bulur, kendiliğinden olur. Her şeyin ve herkesin zamanı var, bunu bilir bunu söylerim. Zamanı var" mesajını paylaştı. Sonra da kedisi ve köpeğiyle yer aldığı fotoğrafı paylaşarak taşındığını duyurdu.

Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

Ceyda Düvenci'nin paylaşımları ayrılık iddialarını bir kez daha alevlendirdi. Takipçileri ünlü oyuncuya evliliğinde sorun olup olmadığını sordu.

Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

Haberlerin ardından Bülent Şakrak da Instagram sayfasında nakliye araçlarının fotoğrafını paylaştı.

Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

"BUNU DA BECERDİK SEVGİLİ"

Birkaç saat sonra Ceyda Düvenci de eşi ve oğlu ile yer aldığı kareyi "Bunu da becerdik sevgili… Aferin bize... Yorulduk ama değdi be… #evimizdeyenihayat" notu ile Instagram sayfasında paylaştı.
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