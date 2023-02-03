Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.BÜLENT 'KRİZ YOK' DEMİŞTİÇok geçmeden Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci ve çocukları Okan Ali'yle sarıldıkları kareyi yayınlayarak, iddiaları yalanladı.KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLARAyrılık haberleri karşısında sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci, bugün Instagram sayfasında peş peşe yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırdı.Düvenci, önce "Bazı şeylere senin müdahale etmen gerekmez. Öyle bir zaman gelir ki, bütün taşlar yerine oturur sen kılını bile kıpırdatmadan her şey yerini bulur, kendiliğinden olur. Her şeyin ve herkesin zamanı var, bunu bilir bunu söylerim. Zamanı var" mesajını paylaştı. Sonra da kedisi ve köpeğiyle yer aldığı fotoğrafı paylaşarak taşındığını duyurdu.Ceyda Düvenci'nin paylaşımları ayrılık iddialarını bir kez daha alevlendirdi. Takipçileri ünlü oyuncuya evliliğinde sorun olup olmadığını sordu.Haberlerin ardından Bülent Şakrak da Instagram sayfasında nakliye araçlarının fotoğrafını paylaştı."BUNU DA BECERDİK SEVGİLİ"Birkaç saat sonra Ceyda Düvenci de eşi ve oğlu ile yer aldığı kareyi "Bunu da becerdik sevgili… Aferin bize... Yorulduk ama değdi be… #evimizdeyenihayat" notu ile Instagram sayfasında paylaştı.