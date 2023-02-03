Tekne iddialarına cevap verdiler

Çok konuşulan bir düğünle geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gittikleri mekandan çıkarken görüntülendi. Araçlarına hızla ilerleyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, keyifli halleri ile dikkat çekti.Geçtiğimiz yıl Göcek'te mavi tura çıkan ünlü çiftin, bu yıl da aynı tatili tekrarlamak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları öne sürülmüştü. Bunun ardından Özdemir'in çareyi tekneyi satın almakta bulduğu iddia edilmişti.Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" yanıtını verdi.