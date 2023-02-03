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Özge Özder eşini paylaştı

Ünlü şarkıcı Sinan Güleryüz'ün apandisti patlayınca apar topar ameliyata alınmıştı. Güleryüz'ün son durumunu oyuncu eşi Özge Özder açıkladı. Süreçle ilgili bilgi veren eşinin kendisini öptüğü fotoğrafı paylaşan Özder, "Zor bir süreçti çok şükür geçti" notunu ekledi.

Ekleme: 3.02.2023 - 01:41 Güncelleme: 3.02.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz, 2017 yılında aşk yaşamaya başladı. 2018'de nikah masasına oturan ikili, 2021'de kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

'BAKICI ALMIYORUZ'

Daha önce gazetecilerin, 'Luna büyürken halleri değişiyor mu? Nasıl bir çocuk?' sorusuna yanıt veren Özge Özder, 'Şu an 14 aylık, biraz daha kendi istediklerini yapıyor. Kendi yemek istediklerini yapıyor, bir de yürütüyoruz artık. Biz bakıcı da almıyoruz, Sinan ile beraber işlerimizi dengeleyip, öyle bakıyoruz. Bir de annem sağ olsun bakıyor biz yokken' demişti.

Özge Özder eşini paylaştı

'SİNAN MUHTEŞEM BİR BABA'

'Sinan Bey nasıl bir baba peki?' sorusuna ise Özge Özder, 'Muhteşem bir baba, her çocuğun mutlu olacağı bir baba modeli. Akıl olarak olgun olup, ruh olarak onunla akranmış gibi vakit geçiren bir baba' cevabını vermişti.

Özge Özder eşini paylaştı

'SİZİNLE BİR ÖMÜR BANA AZ GELECEK'

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerinin beşinci yılını kutlayan çiftten Güleryüz, duygularını şöyle dile getirmişti:

Sizinle bir ömür artık bana az gelecek. Her geçen gün sana bağlılığım ve tutkum daha da artıyor. Hep 'Keşke bir 10 sene önce girseydim hayatına' diyorum.

Özge Özder eşini paylaştı

'2 SAATLİK AMELİYAT, KARINDA 3 DELİK'

Özde Özder, eşinin apandist ameliyatı olduğunu duyurdu.Hastane odasında eşi Sinan Güleryüz ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Özge Özder, '2 saatlik ameliyat, karında 3 delik, yatakta 1 hafta zorlu süreç, verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi' ifadelerini kullandı.

Sinan Güleryüz ile Özge Özder çiftine hayranlarından 'Geçmiş olsun' mesajları geldi.

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